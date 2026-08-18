Accident During Vacation
Girl Suffers Severe Cuts at Riding Club
A pleasant afternoon with the horses ended in a serious injury for a young girl from the Mühlviertel region during her vacation. The 12-year-old girl suffered deep cuts when a glass door shattered and had to be airlifted to the hospital.
The 12-year-old local girl was at a riding club in Aigen-Schlägl on Tuesday around 2:05 p.m. when, upon entering the common room on the first floor, she ran into a connecting door that was only half-open. The impact shattered the glass pane, and the student tried to brace herself with her arms.
A wound about three centimeters deep
In the process, she sustained severe lacerations—the most serious of which was on her arm, about twelve centimeters long and up to three centimeters deep. After receiving first aid, the girl was flown to a hospital by rescue helicopter.
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