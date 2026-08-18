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Severe Weather in Eferding

Tornado Ripped Roofs Off Houses in Upper Austria

Nachrichten
18.08.2026 20:00
In Hinzenbach, the tornado ripped the roofs off several houses.
In Hinzenbach, the tornado ripped the roofs off several houses.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

As the “Krone” previously reported, a violent storm raged in Eferding (Upper Austria) on Monday evening. It is now confirmed that the storm was a tornado. In one municipality, it even ripped the roofs off several houses.

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On Monday afternoon, violent gusts of wind suddenly swept through Upper Austria. Trees were uprooted in several towns, and several houses sustained significant damage.

The storm was likely a tornado
The storm was most likely a tornado, as a weather expert from GeoSphere Austria explained to ORF. This phenomenon involves very strong local winds that cause extensive damage within a limited area.

Chapel caught fire
In Herzogsdorf, a lightning strike set a tree on fire, and a nearby chapel also caught fire. However, the damage was kept to a minimum thanks to a swift response by the Neisserling Fire Department.

Hundreds of Households Without Power
In Steyr, the tornado left around 900 households temporarily without power. According to Linz AG, there were also outages in the Lichtenberg, Kirchschlag, Glasau, and Hellmonsödt areas. Service technicians were working around the clock to repair the damage as quickly as possible. 

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