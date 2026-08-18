It’s Official: A Sensational Return to the German Bundesliga



Recently Loaned to MilanBut the striker’s career stalled at the London club, where he was repeatedly sidelined by injuries. During the winter break, he transferred to AC Milan to boost his chances of making the World Cup squad after a rather disappointing year and a half in England. In 20 appearances for Milan, however, he managed only one goal. As a result, he was not considered for the World Cup. Will things go better for him in Bremen now?