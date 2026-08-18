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37-Year-Old in Custody

Styrian Man Kills His Eight-Year-Old Daughter with a Knife

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18.08.2026 07:43
A man from Styria is suspected of fatally stabbing his daughter. The girl succumbed to her ...
A man from Styria is suspected of fatally stabbing his daughter. The girl succumbed to her severe injuries at the hospital. (File photo)(Bild: P. Huber)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

A horrific crime has taken place in Kumberg, Styria: A 37-year-old man is suspected of killing his eight-year-old daughter with a knife. The investigation is ongoing.

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According to police, the incident is said to have taken place Monday evening around 10:45 p.m. in a residential building in the center of Kumberg. The 37-year-old is said to have attacked his daughter with a knife. Afterward, the man apparently attempted to take his own life in the bathroom. Police officers found him there when they arrived.

Child Succumbed to Her Injuries
The girl received initial medical treatment from an emergency doctor and was taken to the hospital, where she succumbed to her severe injuries. The man also received initial medical treatment at the hospital and was then arrested. He was taken to the police detention center.

The circumstances surrounding the incident are not yet known; the State Criminal Police Office has taken over the investigation.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.

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