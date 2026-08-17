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Upper Austria State Criminal Police Office Issues Warning

New Wave of Scam Calls by Fraud Rings

Nachrichten
17.08.2026 10:55
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Stock image(Bild: Diözese Eisenstadt)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

It’s happening again: The Upper Austria State Criminal Police Office (LKA OÖ) is warning of scammers who are currently actively targeting victims throughout the state via text messages and phone calls, attempting to persuade them to hand over assets or transfer money. 

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The perpetrators pose as police officers, doctors, or prosecutors and try to swindle people out of their money by fabricating emergencies, such as serious illnesses affecting family members, traffic accidents requiring bail, or burglaries and robberies in the neighborhood.
The perpetrators put victims under such intense pressure by threatening fatal or at least serious consequences for their relatives that they often voluntarily hand over all their assets to the perpetrators.

Urgent Warning from the Criminal Investigation Department:
• Hang up immediately on suspicious calls
• Neither a doctor, a police officer, nor a prosecutor will ever call you and ask you to pay bail or hand over cash or gold
• Never disclose information over the phone about cash, valuables, bank balances, or account details
• Never open a text message from a “tax office” or your bank. None of these institutions will contact you via text message. This also applies to other organizations such as the Austrian Health Insurance Fund or insurance companies
• Do not let yourself be pressured—end the call—and contact the police via emergency services and notify your family members.

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