Fahrzeugbrand griff auf Feuerwehr-Garage über

Da staunten die Kameraden nicht schlecht, als Sonntagabend die Alarmierung zu einem Fahrzeugbrand hereinkam: Denn die Einsatzadresse war das Feuerwehrhaus selbst. Beim Einrücken dann die Gewissheit: direkt neben dem Feuerwehrhaus stand ein Fahrzeug in Flammen. Das Feuer drohte bereits auf die Garage des Vorausfahrzeuges und damit auf das Feuerwehrhaus überzugreifen.