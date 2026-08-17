Fahrzeugbrand griff auf Feuerwehr-Garage über

Ungewöhnlicher Einsatz für die Kameraden Sonntagabend in Wilfersdorf im Bezirk Tulln (NÖ): Direkt neben dem Feuerwehrhaus stand ein Fahrzeug in Brand.
Da staunten die Kameraden nicht schlecht, als Sonntagabend die Alarmierung zu einem Fahrzeugbrand hereinkam: Denn die Einsatzadresse war das Feuerwehrhaus selbst. Beim Einrücken dann die Gewissheit: direkt neben dem Feuerwehrhaus stand ein Fahrzeug in Flammen. Das Feuer drohte bereits auf die Garage des Vorausfahrzeuges und damit auf das Feuerwehrhaus überzugreifen.
Bereits erste Schäden durch Flammen
Schnelles Handeln war gefragt. Die Kameraden reagierten sofort, schnappten sich Schläuche und ein Strahlrohr und stellten die Löschleitung direkt am Hydranten vor dem Feuerwehrhaus her. Prompt wurde mit der Brandbekämpfung begonnen und gleichzeitig das Feuerwehrhaus geschützt. Die Flammen hatten bereits erste Schäden verursacht.
Unter Atemschutz wurden Glutnester bekämpft und das Feuerwehrhaus mithilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert. Ein größerer Schaden am Feuerwehrhaus und an den Einsatzfahrzeugen konnte zum Glück verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
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