LASK Coach Didi Kühbauer turned down this offer

“I’m committed to LASK”

Leaving Linz isn’t on Kühbauer’s mind at the moment anyway. “It’s not an issue for me right now; I’m committed to LASK,” the 55-year-old made clear. Above all, the prospect of international competition with the Upper Austrians appeals to him. With LASK, Kühbauer could play in the Champions League or Europa League this season. “I feel really at home at LASK; we’ve achieved something with the guys and now have the chance to play internationally. That’s not the worst thing in the world. So I’m not thinking about it for even a second right now, and I’m not lying in bed crying,” said Kühbauer.