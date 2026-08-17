"I don't have to do everything"
LASK Coach Didi Kühbauer turned down this offer
Dietmar Kühbauer still has big plans with LASK—even though the championship-winning coach certainly had other options this summer. The 55-year-old confirmed an offer from Russia, which, however, was out of the question for him.
Kühbauer’s contract with the Linz-based club expires at the end of the season. Following his successes with LASK, the Burgenland native’s services were in high demand this summer. He has now openly confirmed that there were concrete offers. “There was something. But you don’t have to do everything—without wanting to sound arrogant,” Kühbauer explained on “Fußball am Sonntag.” When asked by ORF host Rainer Pariasek where the offer had come from, the coach revealed: “Russia. But it’s not even on my radar to be a coach there.”
“I’m committed to LASK”
Leaving Linz isn’t on Kühbauer’s mind at the moment anyway. “It’s not an issue for me right now; I’m committed to LASK,” the 55-year-old made clear. Above all, the prospect of international competition with the Upper Austrians appeals to him. With LASK, Kühbauer could play in the Champions League or Europa League this season. “I feel really at home at LASK; we’ve achieved something with the guys and now have the chance to play internationally. That’s not the worst thing in the world. So I’m not thinking about it for even a second right now, and I’m not lying in bed crying,” said Kühbauer.
For now, then, there’s no reason for the championship-winning coach to turn his back on Linz...
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