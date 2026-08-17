SUV prallte gegen geparktes Auto und kippte um

Ein lauter Knall riss Samstagabend zahlreiche Anrainer der Helenenstraße aus dem Wochenende. Ein Toyota-SUV krachte aus bislang unbekannter Ursache gegen ein geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Wagen um und blieb quer über der Fahrbahn auf der Seite liegen.