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Wagen lag quer

SUV prallte gegen geparktes Auto und kippte um

Niederösterreich
17.08.2026 10:00
Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der SUV um.
Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der SUV um.(Bild: Stefan Schneider)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Ein Toyota-SUV krachte in Baden bei Wien gegen ein geparktes Auto. Der Wagen kippte um und der gehbehinderte Lenker wurde verletzt über die Heckklappe geborgen.   

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Ein lauter Knall riss Samstagabend zahlreiche Anrainer der Helenenstraße aus dem Wochenende. Ein Toyota-SUV krachte aus bislang unbekannter Ursache gegen ein geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Wagen um und blieb quer über der Fahrbahn auf der Seite liegen.

Lenker verletzt, aber nicht eingeklemmt
Der gehbehinderte Lenker wurde verletzt, war aber glücklicherweise nicht eingeklemmt. Die Feuerwehren Baden-Weikersdorf und Baden-Stadt sicherten das instabile Fahrzeug zunächst gegen ein weiteres Umkippen und bauten einen Brandschutz auf.

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In Absprache mit Notarzt und Rettungskräften wurde der ansprechbare Lenker schonend über die Heckklappe befreit. Dabei kam ein Spineboard zum Einsatz, um eine möglichst schonende Rettung zu gewährleisten. Nach der Erstversorgung wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.

Anschließend barg die Feuerwehr die beiden beschädigten Fahrzeuge. Für die Arbeiten musste die Helenenstraße teilweise gesperrt werden.

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