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Unfall in Telfs

Von Auto gerammt: Horror für Paar auf Motorrad

Tirol
16.08.2026 19:00
Das Paar wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. (Symbolbild)
Das Paar wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Schlimm endete am Sonntag in Telfs (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land) eine Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad, auf dem sich der Lenker und seine Begleiterin befanden. Beide mussten in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden.

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Gegen 12 Uhr lenkte der 24-jährige Einheimische das Motorrad auf der Tiroler Bundesstraße im Ortsgebiet in Richtung Osten. Am Soziussitz befand sich eine 22-jährige Österreicherin. Zeitgleich lenkte eine 17-jährige Einheimische ein Auto in selbe Fahrtrichtung.

Abbiegen nach rechts, dann die Kollision
Auf Höhe eines Gewerbebetriebes beabsichtigte der 24-Jährige nach rechts in eine Gemeindestraße abzubiegen. Die dahinter fahrende Pkw-Lenkerin konnte ihr Fahrzeug nicht mehr anhalten, es rammte das Motorrad von hinten.

Frau auf dem Sozius schwer verletzt
Während die 17-Jährige unverletzt blieb, mussten die 22-Jährige mit schweren Verletzungen und der 24-Jährige mit erheblichen Verletzungen durch den verständigten Rettungsdienst in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden.

Für den Zeitraum der Rettungs- und Bergearbeiten war die B171 teilweise nur einspurig passierbar. Im Einsatz standen der Rettungsdienst samt Notarzt, sowie eine Streife der Polizei Telfs. Nach Abschluss der Ermittlungen ergehen Berichte an die zuständigen Stellen.

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