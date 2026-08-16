Ehrenamt am Hohen Frauentag vor den Vorhang geholt

Ehrungsmarathon bei würdigem Festakt

Durchgeführt wurde der Ehrungsmarathon im Rahmen eines würdigen Festaktes von Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und seinem Südtiroler Amtskollegen Arno Kompatscher. 140 Personen wurde die Verdienstmedaille des Landes umgehängt, weiteren 46 das Verdienstkreuz angesteckt. Und weil sie in elf Fällen einen anderen Menschen aus einer Lebensgefahr retteten, bekamen weitere 23 Personen als Anerkennung die Lebensrettungsmedaille überreicht.