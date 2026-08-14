1980er & Landesschau: 211.111 glückliche Besucher

. „Ein beeindruckender Erfolg, der zeigt, dass die Schallaburg weit über Niederösterreich hinaus ein Publikumsmagnet ist. Ich gratuliere der Familie Trenz und dem Schallaburg-Team herzlich zu diesem großartigen Ergebnis“, so Johanna Mikl-Leitner. Bald danach konnte ein Meilenstein für die NÖ Landesausstellung im Landesklinikum Mauer gefeiert werden: Mit Renate Pöchhacker aus Neuhofen an der Ybbs, die mit ihrer Tochter Marie die Ausstellung besuchte, konnte die 100.000ste Besucherin begrüßt werden. Auch Geschäftsführer Erwin Klissenbauer gratulierte.