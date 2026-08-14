1980er & Landesschau: 211.111 glückliche Besucher

Attraktive Ausflugsziele haben im Sommer Hochsaison. Das zeigt sich bei den Ausstellungs-Flaggschiffen in Niederösterreich: Gästerekorde bei Landesschau und auf der Schallaburg!
Damit hat die Familie Trenz wohl nicht gerechnet. Als Manfred, Magdalena, Nicole und Stefanie die Ausstellung „80er – Grenzen waren gestern“ besuchten, gab es gleich ein Selfie mit der Landeshauptfrau dazu. Warum?
Nach 2063 Besuchern am Eröffnungswochenende Anfang April, 12.137 im ersten Monat, 90.783 nach den ersten drei Monaten und dem 100.000sten Gast Mitte Juli zeigt sich: Die Begeisterung für die 80er-Jahre-Ausstellung ist ungebrochen. Und so war jetzt einer der Familie der 111.111 Besucher der diesjährigen Jahresschau
. „Ein beeindruckender Erfolg, der zeigt, dass die Schallaburg weit über Niederösterreich hinaus ein Publikumsmagnet ist. Ich gratuliere der Familie Trenz und dem Schallaburg-Team herzlich zu diesem großartigen Ergebnis“, so Johanna Mikl-Leitner. Bald danach konnte ein Meilenstein für die NÖ Landesausstellung im Landesklinikum Mauer gefeiert werden: Mit Renate Pöchhacker aus Neuhofen an der Ybbs, die mit ihrer Tochter Marie die Ausstellung besuchte, konnte die 100.000ste Besucherin begrüßt werden. Auch Geschäftsführer Erwin Klissenbauer gratulierte.
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