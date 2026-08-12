Fatale Kollision in Galerie „Toter Mann“ in Ischgl

Am Mittwoch gegen 14.25 Uhr fuhr ein 32-jähriger Österreicher mit einem Omnibus auf der Paznauntalstraße in der Galerie „Toter Mann“ im Gemeindegebiet von Kappl in Richtung Ischgl. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem 29-jährigen deutschen Radfahrer aus dem Ortenaukreis, der ebenfalls in Richtung Ischgl unterwegs war.