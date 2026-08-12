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Bus gegen Radfahrer

Fatale Kollision in Galerie „Toter Mann“ in Ischgl

Tirol
12.08.2026 21:53
Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber geborgen.
Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber geborgen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Mittwoch in einer Galerie auf der Paznauntalstraße zu einer Kollision zwischen einem Bus und einem Radfahrer, die in Richtung Ischgl unterwegs waren. 

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Am Mittwoch gegen 14.25 Uhr fuhr ein 32-jähriger Österreicher mit einem Omnibus auf der Paznauntalstraße in der Galerie „Toter Mann“ im Gemeindegebiet von Kappl in Richtung Ischgl. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem 29-jährigen deutschen Radfahrer aus dem Ortenaukreis, der ebenfalls in Richtung Ischgl unterwegs war.

Radfahrer erlitt schwere Verletzungen
Der Österreicher leitete sofort eine Notbremsung ein, setzte die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe. Der Deutsche wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Die B188 Paznauntalstraße war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

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