Time-lapse video
Solar Eclipse in Austria – The Best Photos
“Let’s go watch the solar eclipse!” was the cry across the country on Wednesday evening. The “Krone” has compiled the best images of the solar eclipse—and is showing the spectacle once again in time-lapse (see videos above and below).
A quick look at the solar eclipse from Vienna’s Sophienalpe:
Images from Graz’s Schlossberg:
Images from Salzburg:
Photos from the Elisabethhöhe on the Bisamberg (Lower Austria):
Raaba/Grambach (Styria):
St. Florian in Upper Austria:
International photos:
On Wednesday evening, the most intense partial solar eclipse in Austria in 27 years could be observed. While the sun was only partially obscured here, people in some countries (such as Spain) were even able to marvel at a total solar eclipse. The celestial event reached its peak at sunset.
At nearly 90 percent, it was the most significant solar eclipse in Vienna since August 11, 1999. And the weather cooperated that evening as well: a cloudless sky provided excellent viewing conditions across most of Austria! Only in the mountainous regions was the view occasionally obscured by cumulus clouds. The “Krone” reported on it in detail.
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