Die ganze Steiermark ist im „Sofi-Fieber“

Um 19.24 Uhr war es dann so weit, und das seltene Naturschauspiel nahm seinen Lauf. Großes Staunen und eine magische Stimmung machten sich breit. „Ich war bei der letzten Sonnenfinsternis noch nicht auf der Welt, daher wollte ich mir das heute unbedingt geben“, erzählt etwa die 25-jährige Alina. Theresa und Boris hingegen haben die Sonnenfinsternis „als perfekten Anlass für unser zweites Date genutzt“. Daniel wiederum feierte gestern seinen 28. Geburtstag und kam spontan mit Freunden auf den Schloßberg.