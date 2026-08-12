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Bilder vom Spektakel

Die ganze Steiermark ist im „Sofi-Fieber“

Steiermark
12.08.2026 20:43
Ganz besonderer Platz zum Sonnenfinsternis-Schauen: direkt unter dem Grazer Uhrturm.
Ganz besonderer Platz zum Sonnenfinsternis-Schauen: direkt unter dem Grazer Uhrturm.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Zehntausende Begeisterte bestaunten Mittwochabend im gesamten Bundesland die verdunkelte Sonne und hofften später noch auf Sternschnuppen-Sichtungen. Die „Krone“ war dabei.

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Das nahende Naturspektakel hat sich am Mittwoch schon den ganzen Tag über bemerkbar gemacht: Es herrschte ein regelrechtes Griss um Sonnenfinsternis-Brillen. In Graz etwa bildeten sich vor Optikern und anderen Verkaufsstellen lange Schlangen, in vielen Geschäften waren die Brillen bereits am Vormittag ausverkauft. Im Internet nahm die große Nachfrage nach den Schutzbrillen kuriose Ausmaße an: Auf Verkaufsplattformen wurden sie zu Wucherpreisen – um bis zu 70 Euro (!) – angeboten.

Großes Griss um „Sofi“-Brillen: Wo sie nicht schon ausverkauft waren, bildeten sich lange ...
Großes Griss um „Sofi“-Brillen: Wo sie nicht schon ausverkauft waren, bildeten sich lange Schlangen, wie hier in Graz.(Bild: Christian Jauschowetz)

Massen pilgerten auf den Schloßberg
Am frühen Abend begannen sich dann die begehrten Aussichtsplätze zu füllen. In der Landeshauptstadt lag da natürlich der Blick vom Schloßberg auf der Hand, wo auch Astrophysiker der Uni Graz mit Teleskopen vor Ort waren und für Auskünfte bereit standen. Einen Blick durchs Teleskop zu erhaschen war allerdings gar nicht leicht, denn es waren gewaltige Menschenmassen, die auf den Uhrturm-Berg strömten.

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Um 19.24 Uhr war es dann so weit, und das seltene Naturschauspiel nahm seinen Lauf. Großes Staunen und eine magische Stimmung machten sich breit. „Ich war bei der letzten Sonnenfinsternis noch nicht auf der Welt, daher wollte ich mir das heute unbedingt geben“, erzählt etwa die 25-jährige Alina. Theresa und Boris hingegen haben die Sonnenfinsternis „als perfekten Anlass für unser zweites Date genutzt“. Daniel wiederum feierte gestern seinen 28. Geburtstag und kam spontan mit Freunden auf den Schloßberg.

Atemberaubende Ausblicke boten sich auch im Ennstal, hier mit Blick auf den Grimming.
Atemberaubende Ausblicke boten sich auch im Ennstal, hier mit Blick auf den Grimming.(Bild: Jakob Traby)

Hunderte Menschen auch in Kitzeck
Einer von vielen weiteren beliebten Beobachtungspunkten in der Steiermark war das südsteirische Kitzeck, wo sich Hunderte Schaulustige bei herrlichem Panorama in den Weinhügeln einfanden und ebenfalls dank des anwesenden Astronomenvereins Blicke durchs Teleskop werfen konnten. Viele machten es sich dann nach Sonnenuntergang noch in den Liegestühlen gemütlich und ließen den Traumtag beim Sternschnuppen-Schauen ausklingen.

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