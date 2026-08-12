Die ganze Steiermark ist im „Sofi-Fieber“

Zehntausende Begeisterte bestaunten Mittwochabend im gesamten Bundesland die verdunkelte Sonne und hofften später noch auf Sternschnuppen-Sichtungen. Die „Krone“ war dabei.
Das nahende Naturspektakel hat sich am Mittwoch schon den ganzen Tag über bemerkbar gemacht: Es herrschte ein regelrechtes Griss um Sonnenfinsternis-Brillen. In Graz etwa bildeten sich vor Optikern und anderen Verkaufsstellen lange Schlangen, in vielen Geschäften waren die Brillen bereits am Vormittag ausverkauft. Im Internet nahm die große Nachfrage nach den Schutzbrillen kuriose Ausmaße an: Auf Verkaufsplattformen wurden sie zu Wucherpreisen – um bis zu 70 Euro (!) – angeboten.
Massen pilgerten auf den Schloßberg
Am frühen Abend begannen sich dann die begehrten Aussichtsplätze zu füllen. In der Landeshauptstadt lag da natürlich der Blick vom Schloßberg auf der Hand, wo auch Astrophysiker der Uni Graz mit Teleskopen vor Ort waren und für Auskünfte bereit standen. Einen Blick durchs Teleskop zu erhaschen war allerdings gar nicht leicht, denn es waren gewaltige Menschenmassen, die auf den Uhrturm-Berg strömten.
Um 19.24 Uhr war es dann so weit, und das seltene Naturschauspiel nahm seinen Lauf. Großes Staunen und eine magische Stimmung machten sich breit. „Ich war bei der letzten Sonnenfinsternis noch nicht auf der Welt, daher wollte ich mir das heute unbedingt geben“, erzählt etwa die 25-jährige Alina. Theresa und Boris hingegen haben die Sonnenfinsternis „als perfekten Anlass für unser zweites Date genutzt“. Daniel wiederum feierte gestern seinen 28. Geburtstag und kam spontan mit Freunden auf den Schloßberg.
Hunderte Menschen auch in Kitzeck
Einer von vielen weiteren beliebten Beobachtungspunkten in der Steiermark war das südsteirische Kitzeck, wo sich Hunderte Schaulustige bei herrlichem Panorama in den Weinhügeln einfanden und ebenfalls dank des anwesenden Astronomenvereins Blicke durchs Teleskop werfen konnten. Viele machten es sich dann nach Sonnenuntergang noch in den Liegestühlen gemütlich und ließen den Traumtag beim Sternschnuppen-Schauen ausklingen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.