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Hier bist du der SPAR der Lehrlingsausbildung

Lehrling sucht Lehrling
11.09.2026 00:01
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Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Abwechslung, ein starkes Team, attraktive Prämien und viele Möglichkeiten nach dem Abschluss: Amy zeigt, warum sich eine Lehre bei SPAR nicht nur für den Berufseinstieg lohnt, sondern auch Chancen für die persönliche und berufliche Zukunft eröffnet.

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Wie fühlt sich eine Lehre bei SPAR wirklich an? Amy weiß es aus eigener Erfahrung. Sie ist mittlerweile im dritten Lehrjahr und erinnert sich noch gut an ihren Einstieg: Auf die Bewerbung folgte ein Schnuppertag - und der hat sie überzeugt. Besonders gefallen haben ihr von Anfang an der Kontakt mit Menschen und die Abwechslung im Arbeitsalltag. Denn in einer SPAR-Filiale ist kein Tag genau wie der andere.

(Bild: krone.tv)

13 Lehrberufe allein in Oberösterreich
Dass SPAR weit mehr als die klassische Lehre im Einzelhandel bietet, erklärt Julia Pichler, Lehrlingsverantwortliche in Oberösterreich. Allein hier stehen 13 unterschiedliche Lehrberufe zur Auswahl. Die Möglichkeiten reichen beispielsweise von der Fleischverarbeitung bis zur Ausbildung als Großhandelskauffrau oder Großhandelskaufmann in der SPAR-Zentrale.

So können Jugendliche einen Ausbildungsweg wählen, der zu den eigenen Interessen und Stärken passt. Gleichzeitig bleiben auch nach dem Lehrabschluss viele Türen offen.

Lernen mit Rückhalt im Team
Gerade am Anfang ist es wichtig, nicht allein dazustehen. Neue Lehrlinge werden bei SPAR deshalb intensiv in den Arbeitsalltag eingebunden. Die Ausbilder*innen erklären Abläufe detailliert, zeigen die unterschiedlichen Aufgaben und nehmen die Jugendlichen Schritt für Schritt mit.

Auch der Austausch untereinander kommt nicht zu kurz: Bei Seminaren lernen sich die Lehrlinge kennen und können Erfahrungen teilen. Neben der fachlichen Ausbildung wird dabei auch Wert auf die persönliche Weiterentwicklung gelegt. Ein gutes Verhältnis zwischen Lehrlingen und Ausbilder*innen sowie ein offenes Ohr für Fragen gehören für Amy zu den Dingen, die ihre Ausbildung besonders machen.

Leistung, die sich auszahlt
Auch finanziell bietet die SPAR-Lehre interessante Vorteile. SPAR überbezahlt das gesetzliche Lehrlingseinkommen. Zusätzlich können sich engagierte Lehrlinge durch gute Leistungen in Berufsschule und Praxis Prämien von insgesamt über 6.700 Euro sichern. Weitere Benefits wie ein Mitarbeitertreuebonus oder vergünstigte Versicherungsdienstleistungen kommen hinzu.

(Bild: krone.tv)

Und nach der Lehre? Weiter nach oben!
Mit dem Lehrabschluss muss bei SPAR noch lange nicht Schluss sein. Wer Verantwortung übernehmen möchte, kann sich beispielsweise zur Abteilungs- oder Marktleitung weiterentwickeln. Auch ein Wechsel von der Filiale in die Zentrale ist möglich. Und wer irgendwann sein eigenes Geschäft führen möchte, kann den Weg in die Selbstständigkeit als SPAR-Kauffrau oder SPAR-Kaufmann einschlagen.

Eine Lehre bei SPAR ist damit vor allem eines: ein Einstieg mit vielen Möglichkeiten, aus dem der eigene Karriereweg entstehen kann.

Wer selbst ausprobieren möchte, ob eine Lehre bei SPAR das Richtige ist, kann sich laufend online bewerben.

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