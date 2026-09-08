Lehre bei AGRANA: Kein Tag wie der andere

Helm auf, Warnweste an und rein in einen Arbeitsalltag, der selten gleich aussieht: Lara und Manuela zeigen, wie abwechslungsreich eine Lehre bei AGRANA sein kann - von Logistik und Kundenaufträgen bis zu neuen Erfahrungen im Ausland.
Helm, Warnweste und Sicherheitsschuhe gehören bei AGRANA ganz selbstverständlich dazu. Denn bevor es losgeht, gilt: Sicherheit hat Vorrang. Danach wartet ein Job, bei dem kaum ein Tag wie der andere aussieht. Gerade in der Logistik ist viel Bewegung drin – und manchmal wird es auch ordentlich laut.
Vom Lkw bis zum Musterpaket
Lkw abfertigen, Waren den richtigen Lagerhallen zuteilen oder Musterpakete für Kund*innen vorbereiten: Die Aufgaben sind vielseitig und verlangen Aufmerksamkeit, Organisation und Eigenständigkeit. Manuela Fidi, Leitung Logistik, weiß, worauf es dabei ankommt: Lehrlinge sollen kreativ an Entscheidungen herangehen, Verantwortung übernehmen, entscheidungsfreudig und auch in stressigen Situationen belastbar sein. Fähigkeiten, die mit der Erfahrung wachsen – Schritt für Schritt und direkt in der Praxis.
Reinkommen, ausprobieren, dazugehören
Der Weg zur Lehre führt über Bewerbung, Lehrlingstest und Schnuppern. So lässt sich schon vor dem Start herausfinden, ob Beruf und Unternehmen wirklich passen. Lara fühlte sich bei AGRANA von Anfang an gut aufgehoben: Sie wurde sofort ins Team integriert, Kolleg*innen erklärten ihr die Abläufe, beantworteten ihre Fragen und nahmen sie herzlich auf.
Für Lara ist genau dieses Miteinander einer der Gründe, warum sie jeden Tag gerne zur Arbeit kommt. Dazu kommt die Abwechslung: Es gibt immer wieder etwas Neues zu lernen, neue Aufgaben zu übernehmen und Erfahrungen zu sammeln.
Für fünf Wochen nach Irland
Dass eine Lehre sogar über Österreich hinausführen kann, hat Lara selbst erlebt. AGRANA beteiligt sich unter anderem am „Let’s Walz“-Programm der Wirtschaftskammer. Im Rahmen dessen durfte Lara fünf Wochen lang ein Auslandspraktikum in Irland absolvieren – und dabei nicht nur beruflich, sondern auch persönlich neue Erfahrungen sammeln.
Noch mehr erleben in der Lehre
Auch innerhalb der AGRANA gibt es Möglichkeiten, Neues kennenzulernen. Je nach Ausbildung und Möglichkeit können Lehrlinge Erfahrungen in anderen Werken sammeln – etwa in Pischelsdorf oder im AGRANA Zucker Werk Tulln.
Wer also Lust auf einen abwechslungsreichen Beruf, Verantwortung und ein Team hat, in dem Fragen ausdrücklich erlaubt sind, sollte sich die Lehrstellen bei AGRANA genauer ansehen. Freie Stellen gibt es – und AGRANA freut sich über Bewerbungen.
Weitere Informationen finden Sie HIER.