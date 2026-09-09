Moar Gut: Lehre auf 5-Sterne-Niveau

Arbeiten, wo andere Urlaub machen – und dabei richtig viel lernen: Im 5-Sterne-Familien Natur Resort Moar Gut in Großarl zeigt Leni, wie vielseitig eine Ausbildung in der Hotellerie sein kann. Zwischen Top-Service, Kinderlachen und starkem Teamgeist sammelt sie Erfahrungen für ihre Zukunft.