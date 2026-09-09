Moar Gut: Lehre auf 5-Sterne-Niveau

Arbeiten, wo andere Urlaub machen – und dabei richtig viel lernen: Im 5-Sterne-Familien Natur Resort Moar Gut in Großarl zeigt Leni, wie vielseitig eine Ausbildung in der Hotellerie sein kann. Zwischen Top-Service, Kinderlachen und starkem Teamgeist sammelt sie Erfahrungen für ihre Zukunft.
Offen auf Menschen zugehen, gerne Gastgeberin sein und auch zu Kindern einen guten Draht haben: Für Leni sind das wichtige Voraussetzungen für ihre Ausbildung am Moar Gut. Seit September 2025 ist sie Teil des Serviceteams und absolviert parallel am WIFI den Diplom-Erwachsenenlehrgang mit Lehrabschluss zur Restaurantfachfrau.
Lernen auf 5-Sterne-Niveau
Ihre Vorerfahrung in der Gastronomie hat Leni den Einstieg erleichtert. Am Moar Gut konnte sie ihr Wissen seither laufend erweitern: von professioneller Gästebetreuung und 5-Sterne-Service bis hin zur Weinkunde und speziellen Schulungen. Gerade der Umgang mit Familien und Kindern gehört hier ganz selbstverständlich dazu – schließlich stehen die kleinen Gäste im Familien Natur Resort im Mittelpunkt.
Ein Arbeitsplatz voller Abwechslung
Wie viel das Moar Gut Familien bietet, zeigt Leni bei ihrem Rundgang: Werkstatt und Atelier, Aktivreich mit Boulderwand und Sporthalle, Kino, Kinderbetreuung sowie ein großzügiger Spa-Bereich mit Indoor-Pool machen das Resort zu einem echten Erlebnisraum für Groß und Klein. Für Lehrlinge bedeutet das: Kein Tag gleicht dem anderen und Gastfreundschaft wird in vielen Facetten erlebbar.
Motivation trifft auf starke Begleitung
Auch Katherina, die stellvertretende Restaurantleiterin, erlebt die Lehrlingsausbildung als echte Bereicherung. Junge Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten, sie weiterzubilden und ihre Motivation zu fördern, gehört für sie zu den schönsten Seiten des Berufs. Entscheidend sind dabei vor allem Leidenschaft, Lernbereitschaft und Freude am Umgang mit den Gästen.
Gemeinsam arbeiten, gemeinsam wachsen
Dass Leni sich am Moar Gut wohlfühlt, merkt man sofort. Sie spricht mit Begeisterung über ihre Arbeit, das Team und den Betrieb. Dazu trägt auch das Umfeld bei: Moderne Teamlodges bieten Mitarbeiter ein Zuhause in unmittelbarer Nähe, Weiterbildungen schaffen neue Perspektiven und im Arbeitsalltag wird Zusammenhalt großgeschrieben.
Dass Ausbildung hier einen hohen Stellenwert hat, zeigen auch die Auszeichnungen des Hauses: Das Moar Gut ist unter anderem staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb und „Ausgezeichneter touristischer Lehrbetrieb 2025-2029“.
Wer Lust auf Gastronomie, Menschen und eine Ausbildung mit echten Entwicklungsmöglichkeiten hat, findet am Moar Gut einen außergewöhnlichen Platz für den Start ins Berufsleben.
Weitere Informationen dazu gibt es HIER.