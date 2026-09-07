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Lehre bei Wien Energie: Technik mit Zukunft

Lehrling sucht Lehrling
07.09.2026 00:01
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Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Eine technische Lehre bei Wien Energie bietet mehr als einen Berufseinstieg: abwechslungsreiche Praxis, starke Teams, Lehre mit Matura und attraktive Benefits inklusive. Tigist, Bella und Hati zeigen, warum sich der Start in eine technische Zukunft hier einfach richtig anfühlt.

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Strom, Wärme, E-Mobilität: Damit Wien läuft, braucht es Menschen, die anpacken, mitdenken und Neues lernen wollen. Tigist, Bella und Hati gehören dazu. Die drei jungen Frauen machen ihre technische Ausbildung bei Wien Energie, einem Unternehmen der Wiener Stadtwerke-Gruppe – und zeigen, wie vielseitig eine Lehre hier sein kann.

Erst schnuppern, dann entscheiden
Technisches Interesse war bei den drei Lehrlingen schon früh da – teils aus eigener Neugier, teils durch Erfahrungen in der Familie. Wer noch nicht sicher ist, ob ein technischer Beruf wirklich passt, kann das bei Wien Energie ganz praktisch herausfinden: beim Schnuppern. So bekommt man einen echten Einblick, bevor die Entscheidung für eine Lehre fällt.

Im technischen Ausbildungszentrum von Wien Energie lernen die Lehrlinge Schritt für Schritt, was sie später im Berufsalltag brauchen. Zunächst wird an kleineren Anlagen geübt, später geht es an große Anlagen und Geräte. Dabei zählt nicht nur, was man schon kann, sondern vor allem die Bereitschaft, dazuzulernen. Wenn etwas nicht gleich funktioniert, sind Ausbilder*innen und Kolleg*innen zur Stelle. Genau dieses Miteinander schätzen auch Tigist, Bella und Hati: Es wird gemeinsam gearbeitet, gegenseitig geholfen – und langweilig wird es dabei selten.

Viele Chancen, viele Extras
Bernadette Irnberger, Leiterin der technischen Lehrlingsausbildung bei Wien Energie, betont auch die enge Zusammenarbeit innerhalb der Wiener Stadtwerke. Für Lehrlinge bringt das viele Möglichkeiten mit sich. Dazu zählen unter anderem Jobticket, Lehre mit Matura und Prämien für besondere Leistungen. Belohnt werden sowohl ausgezeichnete Berufsschulerfolge als auch gute praktische Arbeit im Alltag. So können Theoretiker*innen genauso punkten wie Praktiker*innen.

Technik braucht Vielfalt
Bei Wien Energie soll die Lehrlingsausbildung auch die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln. In der technischen Ausbildung liegt der Frauenanteil bereits bei rund 40 Prozent – ein Plus für neue Perspektiven und das Miteinander im Team. Wer handwerklich geschickt ist, technisches Interesse mitbringt und Lust auf einen abwechslungsreichen Beruf mit Zukunft hat, ist hier gut aufgehoben.

Jetzt für das Lehrjahr 2027 bewerben!
Für das Lehrjahr 2027 öffnen die Wiener Stadtwerke bereits im September 2026 die Bewerbungsphase: Bei Wien Energie werden Nachwuchskräfte für fünf verschiedene Lehrberufe gesucht. Während die neuen Lehrlinge des Ausbildungsjahres 2026 im September ihre Ausbildung starten, können sich Interessierte also schon für das darauffolgende Lehrjahr bewerben.

Die Wiener Stadtwerke-Gruppe zählt zu den größten Lehrbetrieben Österreichs und bietet jungen Menschen vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten. Für das Lehrjahr 2027 werden rund 200 neue Lehrlinge für rund 20 Lehrberufe gesucht – unter anderem bei Wien Energie, Wiener Linien und Wiener Netze.

Weitere Informationen finden Sie HIER.

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