Tischlerlehre mit Zukunft bei Weixlbaumer

Erst schnuppern, dann durchstarten

Zur Tischlerlehre sind Luis, Lenny und Ryan auf ganz unterschiedlichen Wegen gekommen: Bei einem war es der Papa, der meinte, dass der Beruf gut zu ihm passen könnte. Ein anderer hat schon als Kind gerne mit Holz gearbeitet, und der Dritte wusste nach der Schule vor allem eines: Er wollte praktisch arbeiten und etwas machen. Spätestens beim Schnuppern waren sich dann alle einig, dass sie hier richtig sind.

Lehrlingsausbilder Michael weiß, worauf es bei angehenden Tischler*innen ankommt: Vor allem Begeisterung muss da sein. Hilfreich sind außerdem räumliches Vorstellungsvermögen, mathematisches Verständnis und Freude am Umgang mit unterschiedlichen Materialien.