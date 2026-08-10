Turkey Scoop
Musiala Report Lands Journalist in Jail!
Different countries, different customs—Turkish journalist Burhan Can Terzi has been arrested for persistently fueling false speculation about an imminent transfer of German star Jamal Musiala from FC Bayern to Galatasaray Istanbul! According to reports from Turkey, this was done on the orders of the Bakirköy Chief Prosecutor’s Office, and he even spent a short time in jail...
Specifically, according to Turkish media, the charge against the (self-proclaimed?) Galatasaray insider Terzi is “spreading misleading information”—and this “information” was apparently quite explosive.
The idea that Bayern’s rising star Musiala, at just 23 years old, might have decided to move to the Süper Lig—and that Munich would agree to it despite his contract running through 2030—seemed unbelievable from the start.
And in fact, even Galatasaray itself felt compelled, in a highly unusual move, to issue an official public denial—twice, no less!
“It is striking that …”
In their second denial, the Istanbul club stated that they suspected the reporting was part of a campaign against their own transfer activities this summer: “It’s striking that the individuals and media outlets spreading these speculations have already gone public with similar false claims last season!”
As for journalist Terzi: Following initial questioning and a police identification procedure, he is once again a free man. However, the investigation against him continues with undiminished intensity...
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