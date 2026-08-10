Christania Williams:
Missed the 100-meter final! “I’m incredibly disappointed”
For Christania Williams, her dreams at the European Championships in Birmingham came to an end in the semifinals. Austria’s 100-meter record holder finished fourth in her heat with a time of 11.21 seconds and was eliminated, placing 11th overall.
“I’m incredibly disappointed; I felt like I was in great shape—I don’t know what went wrong,” said Christania Williams, who is originally from Jamaica and received Austrian citizenship after marrying her coach, Philipp Unfried, and now competes for the Austrian Athletics Federation (ÖLV). She had recently caused a sensation with her record time of 11.06, but was unable to match that time here. A time of 11.12 seconds would have been enough to advance to the final.
Strametz had no chance
Earlier, Karin Strametz had unfortunately been eliminated in the 100-meter hurdles preliminaries without a chance. In her heat, she finished seventh in 13.10 seconds; overall, she placed 17th out of the three heats. The top 12 from all heats advanced to Tuesday’s semifinals, along with the top 12 from the “Road to Birmingham,” who were automatically seeded into the semifinals.
Karin Strametz was still doing quite well halfway through the race. “But then it was like I hit a wall—I couldn’t do anything in the final stretch,” said the Styrian athlete, who had suffered a series of bitter setbacks (sudden hearing loss and back problems) in recent weeks.
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