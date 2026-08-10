Serial Offenders
Criminal Brothers Threaten Teen with Knife
A pair of brothers from Slovakia—who have been causing trouble for months and live in Upper and Lower Austria—have committed another crime. The two teenagers, aged 15 and 16, threatened another teenager with a knife and robbed him. Now they’re behind bars.
On Sunday, the 16-year-old Slovak national from the Gänserndorf district and his 15-year-old brother from the Linz-Land district were arrested on suspicion of aggravated robbery at a shopping center in Pasching.
Cell Phone and Cash Stolen
The two repeat offenders are alleged to have threatened a 15-year-old from the Schärding district with a folding knife around 8:15 p.m. near the parking garage and forced him to hand over cash and his cell phone. They then fled the scene. After a brief manhunt, the two suspects were apprehended by the police.
The two juvenile suspects were remanded to the detention center on the orders of the district attorney’s office.
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