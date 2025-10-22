Aflenzer Bürgeralm wird diesen Winter stillstehen

Nach Monaten des Ringens um eine Lösung sind in Aflenz die Fronten verhärtet. Anfang März war die Hiobsbotschaft für die obersteirische Marktgemeinde gekommen: Der Mäzen Stefan Pierer wollte das defizitäre Skigebiet nicht mehr länger betreiben. Eine Einigung mit dem Land Steiermark konnte man nicht erzielen, und auch ein Deal mit Investor Karl Schmidhofer, der die Mariazeller Bürgeralpe und die Aflenzer Bürgeralm gemeinsam übernehmen wollte, ging nicht auf.