Ein Musikabend für und mit Boris Bukowski

Anlässlich des 80. Geburtstag des Künstlers geht auf dem Hauptplatz von Purkersdorf (NÖ) ein Gipfeltreffen des Autropop über die Bühne.
Seine Lieder haben viele von uns geprägt – nun wird gefeiert! Ein Gipfeltreffen des Austropop ist anlässlich des 80. Geburtstags von Austropop-Urgestein Boris Bukowski auf dem Hauptplatz von Purkersdorf im Bezirk St. Pölten geplant.
Am 29. August erhält er bei seinem Geburtstagskonzert musikalische Unterstützung von EAV-Gründer und Mastermind Thomas Spitzer, OPUS-Ikone Ewald Pfleger, Chartstürmer LEMO, dem Nino aus Wien, Ernst Molden sowie Starmania Gewinnerin Anna Buchegger.
Der Eintritt ist frei!
Buchegger wird den Abend um 19 Uhr mit ihrer eigenen Band eröffnen. Der Eintritt zu diesem einzigartigen und auch nur einmalig stattfindenden Spektakel ist dank der Stadtgemeinde Purkersdorf und treuer Sponsoren auch diesmal wieder frei.
„Wir empfehlen wieder möglichst öffentlich anzureisen. Denn die Bahnstation Purkersdorf Zentrum ist nur 100 Meter vom Eingang ins Konzertgelände entfernt“, erklärt Organisator Niki Neunteufel.
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