ADA Möbelfabrik: Restware wird versteigert

Vom Boxspringbett über CNC-Maschinen bis hin zu Jagdtrophäen: Nach der Insolvenz der oststeirischen Möbelfabrik ADA wird jetzt die gesamte Ausstattung und Ware des Standorts in Anger versteigert. Neben hochwertigen Möbeln kommt auch so manche Kuriosität unter den Hammer.
Es war heuer eine der aufsehenerregendsten Firmenpleiten in der Steiermark: Die traditionsreiche Möbelfabrik ADA im oststeirischen Anger meldete im März Insolvenz an, ein Sanierungsverfahren wurde eröffnet. Inzwischen sind die Produktion und der Bürostandort geschlossen. Im Auftrag des Insolvenzverwalters wird nun die gesamte Ausstattung des Standorts vom steirischen Auktionshaus Arena versteigert.
Vom Bett bis zum Esstisch
Es dürften rund 6.000 Positionen angeboten werden. Dazu zählen hochwertige Möbel wie Boxspringbetten, Sitzmöbel, Esstische und Nachtkästchen sowie dutzende Teppiche. Hinzu kommen Matratzen in verschiedensten Größen und Härtegraden, unzählige Lattenroste sowie hunderte Bezüge für Matratzen und Matratzentopper.
Die gesamten Produktionsanlagen des Standorts im Bezirk Weiz werden ebenfalls versteigert: von der Tischlerei und Polsterei über die Lackiererei und die Näherei, mit beispielsweise CNC-Holzbearbeitungsmaschinen, Absaugwänden oder Industrienähmaschinen. Schaumstoffblöcke und -platten, Matratzenfederkerne sowie diverse Möbelkomponenten kommen ebenso unter den Hammer wie ein professionelles Fotostudio.
Hirschgeweihe und Rudergerät
Es finden sich auch ein paar Kuriositäten: ein Karton mit Jagdtrophäen in Form von Hirschgeweihen, teilweise bereits welke Grünpflanzen, ein Rudergerät und ein Heimtrainer, ein Griller auf Rollen, eine Duftlampe, eine Gießkanne sowie übrig gebliebenes Kaffeeobers aus den Büroräumlichkeiten.
Bis Mitte September müssen die Schauräume sowie die riesigen Produktions- und Lagerflächen in Anger geräumt sein. Die ersten Zuschläge erfolgen ab 24. August um 8.00 Uhr. Weitere Auktionen sollen folgen.
Mitbieten kann nach einmaliger Registrierung jeder, alle Infos unter www.aurena.at
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