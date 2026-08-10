ADA Möbelfabrik: Restware wird versteigert

Die gesamten Produktionsanlagen des Standorts im Bezirk Weiz werden ebenfalls versteigert: von der Tischlerei und Polsterei über die Lackiererei und die Näherei, mit beispielsweise CNC-Holzbearbeitungsmaschinen, Absaugwänden oder Industrienähmaschinen. Schaumstoffblöcke und -platten, Matratzenfederkerne sowie diverse Möbelkomponenten kommen ebenso unter den Hammer wie ein professionelles Fotostudio.

Hirschgeweihe und Rudergerät

Es finden sich auch ein paar Kuriositäten: ein Karton mit Jagdtrophäen in Form von Hirschgeweihen, teilweise bereits welke Grünpflanzen, ein Rudergerät und ein Heimtrainer, ein Griller auf Rollen, eine Duftlampe, eine Gießkanne sowie übrig gebliebenes Kaffeeobers aus den Büroräumlichkeiten.