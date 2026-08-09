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Bundesliga LIVE Updates

Ried vs. Rapid LIVE starting at 5 p.m.

Nachrichten
09.08.2026 05:55
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Second round of Austria’s Bundesliga: The match between SV Ried and Rapid Vienna is underway; we’re covering it live (see live updates below). The score is currently 1-1.

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Rapid heads to the Innviertel region riding the confidence of five wins in five competitive matches. However, Ried won three straight matchups last season before Rapid secured a decisive victory in the second leg of the European Cup playoff. “I expect a different match than last time. Ried has a new coach, and they’re also playing a bit differently than last season. But I’d also like to emphasize that a lot has changed for us and we’re better now.

(Bild: GEPA)

That’s why I expect a much better performance from us than we had last time in Ried,” said Rapid coach Johannes Hoff Thorup. The Rapid players will be reunited with their former captain. After six years abroad, Stefan Schwab has signed with Ried.

Ried kicked off the season with a 1-1 draw against newly promoted Austria Lustenau. “For long stretches, things worked out well,” summarized coach Mario Despotovic. “We want to build on the positives from Lustenau, continue to improve, and impress at home with our energy and style of play.”

(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Rapid, however, is in a different league than the Vorarlberg team. “They know how to create chances through their play and have the quality to shut down an opponent,” said defender Oliver Steurer, who hopes Rapid is still feeling a bit of fatigue from their away game in Estonia. “We have to show that we’re livelier, more tenacious, and tougher in the duels than they are. Then we can pick up points against Rapid again.”

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