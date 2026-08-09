Ried vs. Rapid LIVE starting at 5 p.m.

Rapid heads to the Innviertel region riding the confidence of five wins in five competitive matches. However, Ried won three straight matchups last season before Rapid secured a decisive victory in the second leg of the European Cup playoff. “I expect a different match than last time. Ried has a new coach, and they’re also playing a bit differently than last season. But I’d also like to emphasize that a lot has changed for us and we’re better now.