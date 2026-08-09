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Called for Help

Suffered a serious crash on a quad bike while descending from the hut

Nachrichten
09.08.2026 14:00
(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

A 51-year-old man from Roßleithen (Upper Austria) was riding a quad bike down from the Dümlerhütte into the valley late Saturday night. During the descent, the man lost control of his vehicle and became trapped between the quad bike and a tree. The seriously injured man was still able to call for help on his own.

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The serious quad bike accident occurred around 10 p.m. on Saturday in the municipality of Roßleithen. The 51-year-old local resident was riding a quad bike down a forest road from the Dümlerhütte toward the Stofferalm.

Man Trapped
According to his account, he veered off the road to the right due to inattention and crashed. He became trapped between a tree and the ATV but was still able to draw attention to himself by shouting loudly for help. The fire department freed the 51-year-old, and he was taken to Wels Hospital with serious injuries to his head and chest.

The emergency responders faced an additional challenge during the operation. On the access road to the scene, they had to treat another person following an internal medical emergency.

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