Felsbrocken brachen aus und stürzten auf Wanderer

Bei Wanderungen in den Tiroler Bergen wurden am Samstag zwei Alpinisten von ausbrechenden Steinen getroffen und verletzt. Beide mussten mit dem Rettungshubschrauber geborgen werden.
Ein 37-jähriger Deutscher stieg am Samstag gegen 10.30 Uhr von der Bergstation der Gerlossteinbahn (Gemeindegebiet Ramsau im Zillertal) auf einem markierten Wanderweg in Richtung Gerlossteinwand auf. Gegen 11 Uhr löste sich von einem oberhalb des Wanderweges befindlichen Felsen ein Stein und traf den aufsteigenden Wanderer am Kopf, der dadurch unbestimmten Grades verletzt wurde. Seine Begleiter setzten den Notruf ab, der Deutsche wurde vom Notarzthubschrauber Martin 7 mittels Tau geborgen und schließlich ins Krankenhaus Hall in Tirol gebracht.
Felsblock riss Bergsteiger mit
Am selben Tag unternahmen ein 33-jähriger Österreicher und ein 39-jähriger Deutscher eine Tour vom Rosskopf über den am Grat führenden Steig in Richtung hintere Bachofenspitze (Gemeindegebiet Thaur). Der 33-Jährige ging dieses Stück voraus, dabei brach gegen 15.30 Uhr ein Felsblock aus, stürzte talwärts und erfasste den 33-Jährigen, der nach ca. 10-15 m Absturzhöhe verletzt liegen blieb.
Begleiter setzte Rettungskette in Gang
Der 39-Jährige eilte sofort zu ihm und setzte die Rettungskette in Gang. Der 33-Jährige war stets ansprechbar, er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 1 ins Krankenhaus Innsbruck gebracht.
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