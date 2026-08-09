So kommen Gewaltopfer noch leichter an Hilfe

Plattform weiterentwickelt: stopp-gewalt.at bietet gezielte Informationen zum Thema Gewalt gegen ältere Frauen und unter Kindern und Jugendlichen sowie eine Anlaufstelle für Männer.
Gewalt hat viele Gesichter: von sichtbaren Verletzungen wie blauen Flecken über psychische Belastungen bis hin zu sozialer Isolation oder Verhaltensänderungen. Im Kampf gegen die Täter und für die Opfer wird laufend nachgeschärft. Um Gewaltprävention zu stärken, Betroffene zu unterstützen und die Bevölkerung für unterschiedliche Formen von Gewalt zu sensibilisieren, wurde die Informationsplattform stopp-gewalt.at weiterentwickelt und aktuellen Bedürfnissen angepasst.
Sexualisierte Gewalt unter Kindern und Jugendlichen
Mit noch mehr Angeboten und Informationen – vor allem zum Thema Gewalt gegen ältere Frauen (Über-60-Jährige sind besonders häufig von häuslicher Gewalt betroffen) oder Gewalt unter Kindern und Jugendlichen (etwa bei sexueller und sexualisierter Gewalt). Denn vor allem die Jugend ist im digitalen Raum mit verschiedensten Formen von Gewalt konfrontiert.
Anlaufstelle für Männer in schwierigen Lebenssituationen
Aber auch die Anlaufstellen für Männer werden in den Fokus gerückt. So gibt es auf der Homepage ein kostenloses Plakat mit wichtigen Notfallnummern für Männer, die in einer belastenden Lebenssituation Hilfe benötigen. „Weder Politik noch Polizei können Gewalt allein verhindern. Wir brauchen eine Gesellschaft, die hinsieht und handelt. Zivilcourage beginnt oft mit dem Erkennen von Warnsignalen und dem Wissen, an wen man sich wenden kann. Mit stopp-gewalt.at stellen wir genau diese Informationen übersichtlich und leicht zugänglich zur Verfügung“, erklärt Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.
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