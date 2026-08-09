So kommen Gewaltopfer noch leichter an Hilfe

Anlaufstelle für Männer in schwierigen Lebenssituationen

Aber auch die Anlaufstellen für Männer werden in den Fokus gerückt. So gibt es auf der Homepage ein kostenloses Plakat mit wichtigen Notfallnummern für Männer, die in einer belastenden Lebenssituation Hilfe benötigen. „Weder Politik noch Polizei können Gewalt allein verhindern. Wir brauchen eine Gesellschaft, die hinsieht und handelt. Zivilcourage beginnt oft mit dem Erkennen von Warnsignalen und dem Wissen, an wen man sich wenden kann. Mit stopp-gewalt.at stellen wir genau diese Informationen übersichtlich und leicht zugänglich zur Verfügung“, erklärt Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.