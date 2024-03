Ein Platz für Ärzte und Generationen-Wohnen

Gleich zwei Herausforderungen der heutigen Zeit will man mit einem Projekt in Amstetten angehen. Denn neuesten Plänen zufolge sollen im sogenannten Schwesternturm – einem zehnstöckigen Gebäude in unmittelbarer Nähe zum Landesklinikum – ein Primärversorgungszentrum (PVZ) sowie ein generationsübergreifendes Wohnprojekt entstehen.