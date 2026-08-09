Vom Leiner zum starken Einkaufscenter in Villach

Ein knappes Jahr nach der Eröffnung zieht das Supernova-Einkaufszentrum Villach eine positive Zwischenbilanz. Seit dem Start hat sich die Zahl der angesiedelten Unternehmen beim ehemaligen Leiner-Standort von 20 auf 26 erhöht. 100 neue Arbeitsplätze wurden geschaffen.
Am vergangenen Freitag schaute auch der Villacher Bürgermeister Günther Albel offiziell beim neuen Einkaufszentrum Supernova vorbei, der Betrieb entwickelt sich mehr als positiv. Seit dem Start hat sich die Zahl der angesiedelten Unternehmen von 20 auf 26 erhöht. Rund 90 Prozent der vermietbaren Flächen sind inzwischen belegt. Insgesamt umfasst der Standort 22.089 Quadratmeter. Zu den neuen Mietern zählen unter anderem ein Parfumunternehmen, ein Modeanbieter, das Café Tavolino. Ende Mai kam mit einem Fitnessclub ein weiterer Frequenzbringer hinzu. Auch das Angebot in den Bereichen Beauty und Pflege wird weiter ausgebaut.
Neue Betriebe statt Leiner und Kika
„Wir bauen eine gute Basis auf, erweitern den Mietermix und gewinnen neue Frequenzbringer, um Supernova Villach als Einkaufsort für Villach zu etablieren“, so Supernova-Geschäftsführerin Petra Michelatsch. Die Entwicklung zeigt sich auch bei den Arbeitsplätzen. Seit der Eröffnung wurden rund 100 zusätzliche Jobs geschaffen. Insgesamt gibt es am Standort mittlerweile 150 Arbeitsplätze. Damit leistet das Projekt auch einen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung.
Supernova verwaltet in sechs Ländern 2,6 Milliarden Euro
Supernova Villach ist übrigens das erste von der Supernova Group revitalisierte Projekt aus dem Portfolio der ehemaligen Kika- und Leiner-Standorte in Österreich. Für das Immobilienunternehmen markiert die Eröffnung den Auftakt einer neuen Standortentwicklung. Villach und Eisenstadt sollen zeigen, wie bestehende Handelsimmobilien neu genutzt werden können. Auch eine Photovoltaikanlage wurde installiert.
Derzeit verwaltet die Supernova-Group mit Sitz in Österreich ein Portfolio von 122 Einzelhandelsimmobilien mit einem Gesamtwert von rund 2,6 Milliarden Euro in Österreich, Kroatien, Italien, Rumänien, der Slowakei und Slowenien. In allen Märkten, in denen sie tätig ist, verfolgt die Supernova Group eine Strategie der intelligenten Weiterentwicklung.
Am 18. September wird gefeiert
Der erste Geburtstag in der Draustadt wird übrigens groß am 18. September von 13 bis 17 Uhr gefeiert – jeder ist willkommen. Auf die Besucher wartet ein besonderes Programm mit vielen Überraschungen.
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