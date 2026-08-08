Pkw-Lenker (24) prallte in Auto und nahm Zaun mit

Heftiger Unfall am Freitagabend auf der Ötztalstraße im Gemeindegebiet von Haiming. Ein Pkw-Lenker (24) verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in ein entgegenkommendes Auto. Eine Frau wurde verletzt.
Der 24-jährige Einheimische war mit seinem Pkw auf der Ötztalstraße unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle Brunau verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.
Das Heck des Autos brach nach links aus, woraufhin der Pkw auf die Gegenfahrbahn geriet und mit der Fahrerseite eines entgegenkommenden Pkw einer 57-jährigen Niederländerin kollidierte.
Das Fahrzeug der Frau wurde durch den Anprall gedreht, gegen die dortige Felswand bzw. Böschung geschoben und kam quer auf der Straße zum Stillstand.
Die Polizei
Schwere Kollision, auch Zaun und Schild demoliert
„Das Fahrzeug der Frau wurde durch den Anprall gedreht, gegen die dortige Felswand bzw. Böschung geschoben und kam quer auf der Straße zum Stillstand“, schildert die Polizei. Der 24-Jährige fuhr beim Versuch, sein Auto zu stabilisieren, entgegen der Fahrtrichtung durch den Bereich der Bushaltestelle und stieß gegen einen Zaun und ein Hinweisschild.
Die Niederländerin erlitt Verletzungen im Bereich der Brust und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung ins Krankenhaus nach Zams transportiert. Der Einheimische blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.