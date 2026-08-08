Pkw-Lenker (24) prallte in Auto und nahm Zaun mit

Schwere Kollision, auch Zaun und Schild demoliert

„Das Fahrzeug der Frau wurde durch den Anprall gedreht, gegen die dortige Felswand bzw. Böschung geschoben und kam quer auf der Straße zum Stillstand“, schildert die Polizei. Der 24-Jährige fuhr beim Versuch, sein Auto zu stabilisieren, entgegen der Fahrtrichtung durch den Bereich der Bushaltestelle und stieß gegen einen Zaun und ein Hinweisschild.