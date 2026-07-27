Lehrling oder Student: Wohnen für alle, die lernen

Das Projekt sendet daher ein starkes Signal: Studierende und Lehrlinge wohnen Tür an Tür. Das ist ein schönes Bild – und mehr als Symbolik. Es zeigt, dass unterschiedliche Bildungswege nebeneinander Platz haben. Universität und Fachhochschule sind wichtig. Die Fachberufslehre ist es ebenso. Sie ist kein Bildungsweg zweiter Klasse, sondern ein moderner, praxisnaher Weg mit großen Chancen. Für viele Jugendliche ist die Fachberufslehre genau die richtige Entscheidung. Sie lernen durch Tun, übernehmen Verantwortung, verdienen eigenes Geld und werden Schritt für Schritt zu gefragten Fachkräften. Unsere Betriebe brauchen sie dringend. Wer im Wettbewerb um Talente bestehen will, muss daher auch über Wohnen, Mobilität und Lebensqualität reden.