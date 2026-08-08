Telfs und Gregor Bloéb: Glücksfall für ganz Tirol

Da ist zum einen das grandiose Drehbuch von Felix Mitterer. Mit seiner „Feuernacht“ hat er einmal mehr bewiesen, dass er zu den ganz Großen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur zählt. Das Stück sollte – wie die gesamte „Verkaufte Heimat“ – Pflicht für alle Schülerinnen und Schüler Tirols sein. Diesseits und jenseits des Brenners.