Betrüger knöpfte Tiroler (71) kleines Vermögen ab

Kaum eine Woche vergeht, in der Opfer eine hohe Summe Geld an Betrüger verlieren. So auch zuletzt am Donnerstag im Bezirk Innsbruck-Land, als ein Tiroler (71) mehrere Zehntausend Euro an einen Verbrecher überwies.
Der 71-jährige Einheimische aus dem Bezirk Innsbruck-Land wurde am Donnerstag kurz nach 19 Uhr Opfer eines schweren Betrugs. Er erhielt zunächst von einer unbekannten Nummer eine Nachricht. Darin entnahm er einen Hinweis, dass es einen nicht autorisierten Zugriff auf sein Bankkonto gegeben haben soll.
Er nahm telefonischen Kontakt mit dem Unbekannten auf. Der Kontaktperson übermittelte er seine Bankdaten und bestätigte schließlich mehrere vom Täter erstellte Überweisungen von insgesamt mehreren Zehntausend Euro auf ein österreichisches Konto.
Die Masche: Er wurde überzeugt, dass die Geldtransaktionen damit storniert seien. Weitere Ermittlungen laufen.
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