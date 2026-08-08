Betrüger knöpfte Tiroler (71) kleines Vermögen ab

Der 71-jährige Einheimische aus dem Bezirk Innsbruck-Land wurde am Donnerstag kurz nach 19 Uhr Opfer eines schweren Betrugs. Er erhielt zunächst von einer unbekannten Nummer eine Nachricht. Darin entnahm er einen Hinweis, dass es einen nicht autorisierten Zugriff auf sein Bankkonto gegeben haben soll.