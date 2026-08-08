Eight kilograms of TNT in the ground
Explosives Found Again in Popular Lake
Another explosives alert at Lake Nussensee near Bad Ischl! Due to the falling water level, eight kilograms of TNT have surfaced this time. However, the lake is not currently closed off. What makes this particularly alarming: After the last closure was lifted, volunteers were out on the shore trying to rescue fish from the lake.
Explosives were found once again on Friday afternoon at the dried-up Nussensee near Bad Ischl. A 44-year-old man from Tyrol reported the discovery to the Bad Ischl police station around 4:15 p.m. The explosives found totaled eight kilograms of TNT, divided into four blocks.
Two Types of Danger from Explosives
These were secured and destroyed by the bomb squad. If citizens find suspicious objects again, they should contact the police immediately and under no circumstances touch the suspicious objects. There is a risk of explosion! In addition, TNT is toxic; it can be absorbed through the skin and thus cause health problems.
No Closure Expected
Any closure must be ordered by the Gmunden District Administration. On Sunday morning, Mayor Ines Schiller was not yet aware of a renewed closure at the popular recreational lake.
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