Lenker (46) wendete auf Autobahnauffahrt: Crash!

Weil ein 46-jähriger Deutscher mit seinem Pkw auf der Auffahrt zur Brennerautobahn wendete, kam es am Freitagnachmittag zu einer folgenschweren Frontalkollision. Ein entgegenkommender Mann (28) wurde dabei verletzt.
Der Deutsche war gegen 17.40 Uhr mit seinem Pkw von Italien kommend auf der Brennerbundesstraße in Richtung Innsbruck gefahren. Am Kreisverkehr Innsbruck-Süd bog er versehentlich auf die Auffahrt zur Autobahn in Fahrtrichtung Brenner ab.
Als er den Irrtum bemerkte, wendete er sein Fahrzeug mitten auf der Auffahrt. Er fuhr daraufhin entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung zurück, um wieder auf die Bundesstraße zu gelangen.
Entgegenkommender Pkw-Lenker erheblich verletzt
Dabei kam es jedoch zu einem folgenschweren Frontalcrash mit einem entgegenkommenden 28-jährigen türkischen Pkw-Lenker. Der 28-Jährige erlitt dabei erhebliche Verletzungen und wurde ins Landeskrankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. Der Deutsche blieb unverletzt.
Die Auffahrt war aufgrund der Rettungs- und Bergearbeiten für rund eine Stunde komplett gesperrt.
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