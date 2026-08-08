Unbekannte Diebe stahlen Bikes und Pflegeprodukte

Gleich zwei Diebstähle wurden in den vergangenen Tagen der Polizei in Tirol gemeldet. Während in Mayrhofen (Bezirk Schwaz) Luxus-Hautpflegeprodukte aus einer Parfümerie gestohlen wurden, hatten es Einbrecher in Innsbruck auf E-Bikes abgesehen.
Die Einbrecher in Innsbruck hatten es im Zeitraum vom 17. Juli bis vergangenen Freitag auf ein Kellerabteil im Stadtteil Hötting abgesehen. Dort wurden zwei E-Bikes zum Objekt der Begierde. Die knackten das Schloss des Kellers und stahlen die Fahrräder. Der Schaden beläuft sich auf über Zehntausend Euro.
Auch Hautpflegeprodukte gestohlen
Bereits am 21. Juli stahl ein unbekanntes Paar hochwertige Luxus-Hautpflegeprodukte in einer Parfümerie in Mayrhofen. Das Duo erbeutete Waren im Wert von einigen Tausend Euro und ergriff die Flucht. Der Diebstahl wurde jedoch erst am Freitag bemerkt.
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