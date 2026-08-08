Unbekannte Diebe stahlen Bikes und Pflegeprodukte

Die Einbrecher in Innsbruck hatten es im Zeitraum vom 17. Juli bis vergangenen Freitag auf ein Kellerabteil im Stadtteil Hötting abgesehen. Dort wurden zwei E-Bikes zum Objekt der Begierde. Die knackten das Schloss des Kellers und stahlen die Fahrräder. Der Schaden beläuft sich auf über Zehntausend Euro.