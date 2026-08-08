Renovations at the Stadium
Right now, the only pressure SV Ried is feeling is in the bathroom
Sounds funny, but that’s exactly how it is ahead of Sunday’s big match in the second round of the 2. Bundesliga against Rapid Vienna. The reason for this is the strong 1-1 start in Lustenau and the 16-million-euro stadium renovation in the Innviertel region.
Deeply interested but completely relaxed, he sat there, taking an occasional bite from one of the sandwiches, washing them down again and again with a sip of beer, before joining the discussion on equal footing
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