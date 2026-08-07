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Blame it on the hit in Salzburg

Unusual! Why Rapid Is Playing as Early as 6 p.m.

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07.08.2026 13:01
Will Rapid fans have reason to celebrate in the second leg as well?
Will Rapid fans have reason to celebrate in the second leg as well?(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

This is unusual! Rapid’s second leg against Paide Linnameeskond in the third qualifying round of the Conference League will kick off as early as 6 p.m. on Wednesday.

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Following Thursday’s 4-1 away win in the first leg in Tallinn, the second leg at the Allianz Stadium is scheduled for this coming Wednesday. Due to the UEFA Super Cup between Champions League winner Paris Saint-Germain and Europa League champion Aston Villa, which kicks off at 9 p.m. in Salzburg, the Green-Whites have to take the field earlier.

UEFA Rules Lead to Early Kickoff
In accordance with European soccer federation regulations, Rapid’s match in Hütteldorf will begin at 6 p.m. This is an unusually early kickoff time for a midweek European Cup match.

Nearly 10,000 tickets have been sold so far. The match will be broadcast live on ORF 1. In addition—just like with the Bundesliga matches over the weekend—you can follow the action up close with the sportkrone.at live ticker.

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