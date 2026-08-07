Pkw mit Anhänger streift Lastwagen auf Autobahn

Gefährliche Szenen Freitagfrüh auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Unterland: Ein Auto samt Anhänger touchierte beim Überholen einen Lastwagen. Durch den Zusammenstoß drehte sich das Pkw-Gespann und kam auf dem Pannenstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Die beiden Insassen – ein Mann und eine Frau – erlitten Verletzungen.