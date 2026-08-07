Pkw mit Anhänger streift Lastwagen auf Autobahn

Gefährliche Szenen Freitagfrüh auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Unterland: Ein Auto samt Anhänger touchierte beim Überholen einen Lastwagen. Durch den Zusammenstoß drehte sich das Pkw-Gespann und kam auf dem Pannenstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Die beiden Insassen – ein Mann und eine Frau – erlitten Verletzungen.
Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 5.30 Uhr bei Kramsach. Laut Polizei war ein 59-jähriger Serbe, der in Begleitung einer Slowenin (48) war, mit einem Pkw samt Anhänger von Kufstein in Richtung Innsbruck unterwegs.
Auto-Gespann geriet ins Schleudern
Beim Überholen eines Lkw kollidierte der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Heck des Sattelanhängers. Das Auto-Gespann geriet ins Schleudern, drehte sich und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem Pannenstreifen zum Stillstand, berichtete die Polizei.
Insassen mit Rettung ins Spital
Der Lenker sowie seine Beifahrerin wurden unbestimmten Grades verletzt ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Der Unfall führte lediglich zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.
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