Attacke mit Messer in Grazer Obdachlosenheim

Großeinsatz für die Grazer Polizei in der Nacht auf Freitag: In einer Obdachlosenunterkunft eskalierte ein Streit unter Bewohnern. Drei Männer wurden dabei durch Messerstiche verletzt. Der Täter versuchte anschließend zu flüchten.
Gegen 23 Uhr wurden mehrere Streifen der Grazer Polizei zu einer Notschlafstelle gerufen. Betreuer hatten die Einsatzkräfte alarmiert, da ein Streit unter mehreren Bewohnern eskalierte. Ein Mann ging dabei mit einem Messer auf Mitbewohner los. Ein 39-jähriger Türke erlitt dadurch schwere Verletzungen am Oberkörper, ein Landsmann (47) und ein 75-jähriger Bosnier wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden ins Spital gebracht.
Ermittlungen laufen
Der Täter flüchtete, umgehend wurde eine Fahndung nach ihm eingeleitet. Bereits kurz Zeit später konnte die Polizei einen 48-jährigen Türken, der von Zeugen als Angreifer identifiziert wurde, festnehmen. Die Beamten stellten im Zuge dessen auch die mutmaßliche Tatwaffe sicher. Das LKA hat die Ermittlungen zu Tathergang und Motiv übernommen.
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