Attacke mit Messer in Grazer Obdachlosenheim

Gegen 23 Uhr wurden mehrere Streifen der Grazer Polizei zu einer Notschlafstelle gerufen. Betreuer hatten die Einsatzkräfte alarmiert, da ein Streit unter mehreren Bewohnern eskalierte. Ein Mann ging dabei mit einem Messer auf Mitbewohner los. Ein 39-jähriger Türke erlitt dadurch schwere Verletzungen am Oberkörper, ein Landsmann (47) und ein 75-jähriger Bosnier wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden ins Spital gebracht.