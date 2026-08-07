Streit um die Klimakrise erhitzt Polit-Gemüter

Die Klimakrise sorgt nun für Polit-Debatten: Die Landessprecherin der Grünen, Helga Krismer, fordert angesichts der extremen Hitze und Dürre die Einberufung des Landessicherheitsrates. Sie erklärt: „ÖVP, FPÖ und SPÖ missen endlich zur Kenntnis nehmen, dass ihre Politik des Zubetonierens sowie das Festhalten an einer fossilen Retro-Politik mittlerweile Menschenleben gefährdet.“