Streit um die Klimakrise erhitzt Polit-Gemüter

Die lange Dürre- und Hitzeperiode sorgt jetzt in Niederösterreich auch für einen Polit-Streit: Die Grünen wollen den Landessicherheitsrat einberufen, ÖVP-Klubobmann Kurt Hackl fordert „Respekt für unsere Einsatzorganisationen und keine politischen Zwischenrufe der Grünen.“
Die Klimakrise sorgt nun für Polit-Debatten: Die Landessprecherin der Grünen, Helga Krismer, fordert angesichts der extremen Hitze und Dürre die Einberufung des Landessicherheitsrates. Sie erklärt: „ÖVP, FPÖ und SPÖ missen endlich zur Kenntnis nehmen, dass ihre Politik des Zubetonierens sowie das Festhalten an einer fossilen Retro-Politik mittlerweile Menschenleben gefährdet.“
Konter von ÖVP-Klubobmann Kurt Hackl: „Wir stehen in NÖ das ganze Jahr über in engem Austausch mit den Einsatzkräften. Sie arbeiten derzeit unter äußerst schwierigen Bedingungen. Die Einsatzorganisationen brauchen in dieser herausfordernden Zeit Respekt und keine politischen Zwischenrufe der Grünen.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.