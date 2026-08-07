Würdiger Ehrenplatz für einen legendären Kicker

Sehenswerte Karriere

Geboren 1959 in Traisen, jagte Drabits hier beim örtlichen WSV den ersten Bällen nach. Seine weitere Karriere führte den technisch versierten Kicker zum Wiener Sportklub, zur Vienna, zur Austria und sogar bis ins Nationalteam. In der heimischen Bundesliga liegt er noch immer auf Platz 5 der ewigen Torschützenliste. Dreimal wurde Drabits österreichischer Fußballmeister, zweimal Pokalsieger. Er bestritt 52 Europacup-Spiele und erzielte in internationalen Bewerben 14 Tore.