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Alfred Drabits

Würdiger Ehrenplatz für einen legendären Kicker

Niederösterreich
07.08.2026 15:30
Alfred Drabits (re.) mit WSV-Traisen-Obmann Marco Birgfellner. Einst jubelte Drabtis 103-mal für ...
Alfred Drabits (re.) mit WSV-Traisen-Obmann Marco Birgfellner. Einst jubelte Drabtis 103-mal für die Austria.(Bild: Krone KREATIV/zVg/WSV oepb.at)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Das ist wohl ganz in seinem Sinne: Dort, wo er selbst als Bub dem runden Leder nachjagte, wird es künftig die „Alfred-Drabits-Sportanlage“ geben. Zahlreiche Ballkünstler aus der großen Zeit der Wiener Austria werden am 8. August 2026 dabei sein, wenn die Kicker-Legende zu Lebzeiten ihren Ehrenplatz erhält. 

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Ältere Fußballfans kennen ihn als trickreichen Stürmer mit Zug zum Tor – Alfred Drabits. In seinem Heimatort Traisen, Bezirk Lilienfeld, setzt man der Kicker-Legende jetzt zu Lebzeiten ein besonderes Denkmal. Morgen wird der Fußballplatz in „Alfred-Drabits-Sportanlage“ umbenannt.

Sehenswerte Karriere
Geboren 1959 in Traisen, jagte Drabits hier beim örtlichen WSV den ersten Bällen nach. Seine weitere Karriere führte den technisch versierten Kicker zum Wiener Sportklub, zur Vienna, zur Austria und sogar bis ins Nationalteam. In der heimischen Bundesliga liegt er noch immer auf Platz 5 der ewigen Torschützenliste. Dreimal wurde Drabits österreichischer Fußballmeister, zweimal Pokalsieger. Er bestritt 52 Europacup-Spiele und erzielte in internationalen Bewerben 14 Tore.

Fußball-Schmankerl für Fans
Zum Festakt am Samstag, dem 8. August 2026, werden Austria-Promis wie Karl Daxbacher und Felix Gasselich erwartet. Ab 18 Uhr trifft eine Bezirksauswahl auf die Old Violets mit Toni Pfeffer, Andi Orgis, Thomas Flögel und Wolfgang Knaller. Bei einer großen Tombola warten zusätzliche Schmankerl auf Fußball-Anhänger: Zu gewinnen gibt es nicht nur ein Originaltrikot von Alfred Drabits, sondern auch signierte Trikots von Austria-Spielern sowie Eintrittskarten für Bundesliga- und Zweitligaspiele.

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