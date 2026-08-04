Seniorin kracht mit E-Bike gegen Straßenlaterne

Die Gehsteigkante touchiert, zu Sturz gekommen und gegen eine Straßenlaterne gekracht: Die Ausfahrt mit ihrem E-Bike endete am Montag für eine 66-jährige Frau im Tiroler Außerfern mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.
Der Unfall ereignete sich kurz vor 12.30 Uhr auf der Ehrenbergstraße in Reutte. Die 66-jährige Einheimische war mit ihrem E-Bike in Fahrtrichtung Ehenbichl unterwegs, als sie plötzlich zu weit an den rechten Fahrbahnrand geriet und den Randstein touchierte.
Dadurch verlor die Frau die Kontrolle über ihr E-Bike – sie kam zu Sturz und prallte auf dem Gehweg gegen eine Straßenlaterne.
Rettung kam an Unfallstelle vorbei
Die Erstversorgung konnte zum Glück ohne Verzögerung erfolgen. Denn die Besatzung eines Rettungswagens, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, leistete umgehend Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte mit mehreren Rippenbrüchen in das Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.