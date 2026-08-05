Der nächste Winter… | Genug heiße Luft

Der nächste Winter… Es ist in erster Linie heiße Luft, die die Bundesregierung in ihren Reaktionen auf die Extremhitzewelle in Österreich verbreitet. Vielleicht kommt man noch auf die Idee, Schweißtücher wie einst Corona-Masken zu verteilen… Wo sind sie, die nachhaltig wirksamen kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel? Nicht sichtbar, nicht spürbar. Vielmehr wird man das Gefühl nicht los, dass man auch in dieser so essenziellen Frage für das Land und die Menschen wie gewohnt auf „Aussitzen“ setzt. In der naiven Erwartung, dass mit dem Ende dieser Extremhitzewelle das Thema einschläft. Unterm Motto: Der nächste Winter kommt bestimmt. Und wenn die Österreicher dann nicht mehr schwitzen, vergessen sie auch gleich wieder, dass sie im Sommer 2026 unter den - mindestens – zwei bisher extremsten Hitzewellen aller Zeiten gelitten haben.