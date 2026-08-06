Der Großheurige lockt zum 70. Mal Gäste an

Hier hat das gemeinsame Feiern Tradition! Heute, Donnerstag, öffnen sich in Pfaffstätten in Niederösterreich die Tore des legendären Heurigen-Events.
In diesen Hitzetagen tut eine Erfrischung gut. Edle Weine und regionale Hausmannskost sorgen ab heute in Pfaffstätten dafür. Noch dazu feiert man ein besonderes Jubiläum. „Ich freue mich, dass wir den 70. Großheurigen gemeinsam mitten in der Ortschaft feiern können“, erklärt Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Christoph Kainz.
Der Ort wird zur Festbühne
Der traditionelle Großheurige in dem beliebten Winzerort ist nicht nur für Pfaffstättner ein Fixpunkt, auch Gäste aus nah und fern freuen sich über die g’schmackigen Verkostungen. Elf Tage lang öffnen die Winzer ihre Schankhütten und machen den Ort zu einer riesigen Festbühne. Bis 16. August verwandelt sich dabei die Stiftsgasse in Österreichs größte Heurigenstraße.
Neben kulinarischen Genüssen stehen auch eine Puch-Parade, ein „Tag der Tracht“ (15. August), ein Familientag (16. August) sowie stimmungsvolle Livemusik auf dem Programm. Mit den Besuchern feiern auch Amanda und Beatrice, die Weinkönigin und -prinzessin der Gemeinde.
Nähere Informationen zum Festprogramm gibt es auch im Internet: www.grossheuriger.at
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