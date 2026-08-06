Der Großheurige lockt zum 70. Mal Gäste an

Der Ort wird zur Festbühne

Der traditionelle Großheurige in dem beliebten Winzerort ist nicht nur für Pfaffstättner ein Fixpunkt, auch Gäste aus nah und fern freuen sich über die g’schmackigen Verkostungen. Elf Tage lang öffnen die Winzer ihre Schankhütten und machen den Ort zu einer riesigen Festbühne. Bis 16. August verwandelt sich dabei die Stiftsgasse in Österreichs größte Heurigenstraße.