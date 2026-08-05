154 km/h durch 80er-Zone: Auto beschlagnahmt!

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend im Bezirk Mödling in Niederösterreich mit massiv überhöhter Geschwindigkeit aus dem Verkehr gezogen worden.
Der Lenker aus dem Bezirk Korneuburg war auf der Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Wien im Bereich Biedermannsdorf unterwegs, als er von der Polizei gemessen wurde. Statt der in diesem Abschnitt erlaubten 80 km/h war der 25-Jährige mit 154 km/h unterwegs.
Die Polizei nahm die Verfolgung des Fahrzeugs auf und konnte den jungen Mann schließlich in Vösendorf anhalten. Wie die Landespolizei Niederösterreich am Mittwoch mitteilte, wurde der Pkw des Rasers vorläufig beschlagnahmt.
Führerschein abgenommen
Für den 25-Jährigen hatte die Tempoüberschreitung zudem weitere Konsequenzen: Sein Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Außerdem wird er bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.
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