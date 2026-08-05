Bergsteiger kam nur mit Helikopter zurück ins Tal

Ein 50-jähriger Deutscher hat sich am Dienstag bei einer Bergtour im Tiroler Karwendelgebirge verletzt. Der Urlauber musste mit dem Hubschrauber geborgen und ins Krankenhaus geflogen werden.
Zum Einsatz kam es im Bereich des Großen Bettelwurfs (2726 Meter). Der Deutsche sei im Abstieg zwischen dem Gipfel und der Bettelwurfhütte zu Sturz gekommen, berichtete die Polizei.
Der Bergsteiger habe sich dabei eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen. Ein Weiterkommen war für ihn unmöglich.
Mit Hubschrauber ins Spital
Der Notarzthubschrauber „Christophorus 1“ wurde zur Unfallstelle alarmiert. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der 50-Jährige geborgen und anschließend in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol geflogen.
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