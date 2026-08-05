Just Before the Wedding
“Toys”: Ronaldo Shows Off His Crazy Car Collection
Cristiano Ronaldo turns heads even off the soccer field: Just a few days before his wedding, Portugal’s exceptional star is showcasing his incredible car collection.
And it leaves nothing to be desired! The 41-year-old’s garage houses, among other things, three Ferraris, two Bugattis, a McLaren, two Rolls-Royces, a Lamborghini, and a Porsche.
“My toys,” Ronaldo proudly writes alongside the snapshots. In total, “CR7” owns 13 luxury cars—worth 11 million euros! A fleet that’s second to none.
Wedding on Madeira
Wedding bells will soon be ringing for the superstar of the Saudi club Al-Nassr and his sweetheart Georgina Rodriguez. After getting engaged in the summer of last year, the couple has decided to get married on the Portuguese resort island of Madeira.
As local media and “The Sun” recently reported, the cathedral in Funchal, the island’s capital, has been booked for a large wedding on Saturday. The celebration will follow at the five-star Savoy Palace Hotel. It’s quite possible that one of his “toys” will also be on display at the wedding…
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